Europa stehen „katastrophale“ Klimafolgen bevor

Das werde die „Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen“ - selbst in „optimistischen Szenarien“, heißt es in dem ersten Bericht der EUA. Darin werden 36 wichtige Klimarisiken für Europa genannt, 21 würden zusätzliche Maßnahmen und acht dringendes Handeln erfordern. Ein Beispiel für dringenden Handlungsbedarf sind der Agentur nach die Risiken für Europas Ökosysteme, vor allem in den Meeren und Küsten.