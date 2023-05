So viel Geld verschlingen Wetterextreme

Italien als Warnung

Nur 50 Prozent der befragten Personen kennen die Bedeutung der Zivilschutzalarme oder wissen, was bei einer Alarmierung konkret zu tun ist. Erst vergangene Woche sorgten verheerende Unwetter in Italien für starke Überschwemmungen in der Adria-Region Emilia Romagna. Die Behörden sprachen von 14 Todesopfern, mehr als 36.000 Evakuierten und 60 betroffenen Gemeinden. Ersten Schätzungen zufolge richteten die Überschwemmungen Schäden in Höhe von fünf Milliarden Euro an.