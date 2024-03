Heumilch-Kühe gehören jetzt zum Weltkulturerbe

Die internationale Vereinigung „Food an Agriculture Organization oft the United Nations“ (FAO) prüfte das Ansuchen eingehend, war sich aber relativ rasch sicher: Die heimische Landwirtschaft im Alpenraum ist etwas Besonderes. So besonders, dass man die Heumilch-Bauern und ihr Vieh glatt zum landwirtschaftlichen Weltkulturerbe ernannte. Offiziell gilt das ab sofort für die „traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen“. Die Auszeichnung verliehen Vertreter der FAO am Samstag bei einem Festakt vor 800 Besuchern im Salzburger Kongresshaus.