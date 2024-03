„Fantastisch“! F1 staunt über Ferrari-Teenager

Bei Ferrari war die Freude über das starke Abschneiden jedenfalls allgegenwärtig. Sainz verfolgte den Auftritt seines Ersatzmanns einen Tag nach seiner Blinddarm-OP bereits persönlich in der Box mit. Ob Bearman in zwei Wochen in Australien ebenfalls wieder im Ferrari-Cockpit sitzen wird, ist offen. „Ich denke, ich habe meine Sache gut gemacht. Das ist alles, was ich machen kann“, sagte Bearman nach seinem Traumdebüt zurückhaltend. Zur Belohnung gönnte sich der 18-Jährige in Jeddah ein „schönes, großes Abendessen. Und eine große Nachspeise. Ich glaube, das habe ich mir verdient.“