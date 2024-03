Helmut Marko: „Das ist ein absoluter Schwachsinn“

Am Freitag hatte Marko seine mögliche Suspendierung in Interviews angedeutet. „Die theoretische Möglichkeit besteht immer“, sagte der Grazer, letztlich würde er aber selbst entscheiden, was er mache. Marko war ein enger Vertrauter des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz und entdeckte Triple-Weltmeister Max Verstappen. Dieser stärkte ihm den Rücken. Der Niederländer habe jedes Jahr gesagt, „dass wissen sie auch alle bei Red Bull, dass für mich selbst der Helmut immer dabei sein muss“. Und wenn nicht: „Dann haben wir vielleicht ein großes Problem im Team.“