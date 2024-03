Red-Bull-Machtkampf: Keine Suspendierung von Marko

„Vorerst bleibt alles beim Alten“, verkündet ORF-Reporter Ernst Hausleitner am Samstagnachmittag im Live-TV. In einem Hotel in der Nähe der Strecke in Dschidda gab’s ein Treffen zwischen Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko und Sport-Boss Oliver Mintzlaff. „Eine Suspendierung gibt’s nicht“, so Hausleitner.