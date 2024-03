Grand Prix von Saudi-Arabien - ab 18 Uhr LIVE

34. Pole

Für Verstappen, der das Auftaktrennen in Bahrain überlegen gewonnen hatte, war es die 34. Pole seiner Karriere und seine erste in Jeddah. „Das Auto fühlt sich wirklich gut an“, so der Weltmeister, der auf einen ruhigen Rennverlauf hofft. „Wir haben in der Vergangenheit schon gesehen, dass es verrückte Rennen gibt. Da kann viel passieren.“