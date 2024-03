Deutscher (66) springt von Sessellift - verletzt

Ins Krankenhaus geflogen

Ein Liftangestellter bemerkte sofort den Fauxpas. „Er hielt den Lift sofort an und erteilte eine Durchsage, damit der Skifahrer bis zur gegenüberliegenden Ausstiegsstelle auf dem Sessel sitzen bleiben solle“, heißt es seitens der Polizei. Doch der 66-Jährige hielt sich nicht an die Anweisung und sprang vom Sessel. Der Deutsche wurde dabei schwer verletzt. „Er wurde mittels Akia und Skidoo zur Gondelstation und von dort mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen“, so die Exekutive.