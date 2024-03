„Deshalb entschied ich mich für Kroatien“

Das Problem: Bisher gab es von Teamchef Zlatko Dalić keinen Anruf, wartet Ljubicic, der sich mit Zagreb bereits in der Champions League beweisen durfte, noch immer auf sein Teamdebüt. Ob er seine Entscheidung rückblickend bereut? „Sicher nicht! Ich habe damals lange mit Freunden und Familie darüber gesprochen, am Ende auf mein Herz gehört“, erzählt der Spielmacher. „Ich will unbedingt einmal mit dieser goldenen Generation um Luka Modric am Platz stehen, habe mich auch deshalb für Kroatien entschieden.“