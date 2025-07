Nächstes Stau-Wochenende vorprogrammiert

Der Ferienbeginn in Teilen der Niederlande und eine weitere Reisewelle aus Nordrhein-Westfalen wird das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten Richtung Süden am Wochenende weiter ansteigen lassen, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Die langen Staus stehen zwar noch bevor, mit Verzögerungen muss man allerdings vor allem vor Baustellenbereichen, vor Mautstellen und vor Grenzübergängen rechnen. In der Steiermark werden die Rallye Weiz und die Ennstal Classic zahlreiche Besucher:innen anlocken.