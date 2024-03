Shiffrin über Papa: „Kann seine Stimme hören“

2020 war Jeff Shiffrin im Alter von 65 Jahren verstorben. Ein Schicksalsschlag, der den Ski-Superstar schwer getroffen hatte, Mika legte nach dem Tod ihres Vaters eine Pause vom Weltcup ein. Auch in der laufenden Saison hat die Technik-Spezialistin eine längere Auszeit hinter sich, nachdem sie sich bei einem Sturz Ende Jänner in Cortina d‘Ampezzo eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen hatte. Im Slalom von Aare will die fünffache Gesamtweltcupsiegerin am Sonntag ihr Comeback geben, ihr Vater ist in Form all der schönen gemeinsamen Momente und Erinnerungen stets am Start mit dabei ...