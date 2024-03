Zwei Familien gerieten in Schlägerei wegen Handy

Weil sie die Rückgabe eines Mobiltelefons klären wollten, haben sich zwei Familien in der Nacht auf Freitag in Wien-Margareten zu einer Aussprache getroffen. Wie so oft in derartigen Fällen ging das nicht gut aus: Laut Polizeisprecher Mattias Schuster eskalierte das Gespräch. Die Differenzen wurden mit Fäusten und Tritten geklärt, sieben Anzeigen und zwei Verletzte lautete die Bilanz.