Das Imperium schlug gegen die Black Wings zurück!

KAC siegte 7:0

Das Imperium schlug also zwei Tage nach der 2:3-Niederlage zuvor in Linz also eindrucksvoll zurück. „Aber es war nur ein Spiel, jetzt versuchen wird daheim wieder zuzuschlagen“, kündigt Pusnik vor Spiel 3 an, in dem der EHC die Viertelfinalserie morgen wieder ausgleichen kann. Ebenfalls 1:2 liegt Vorarlberg zurück, weil der KAC die Pioneers 7:0 überrollte! Dem VSV droht indes nach dem 1:6 in Bozen bereits das Saisonende.