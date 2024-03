Alles ist möglich - es knistert zum Auftakt!

Spannend wie nie zuvor - das kann man über die Landesliga in der Steiermark in der heurigen Saison durchaus schon einmal behaupten. Am Wochenende geht es endlich wieder los. Warum es so spannend hergeht? Ganz einfach - zwischen Herbstmeister Fehring und Platz zehn Kalsdorf liegen nur neun Punkte, somit ist also für viele Klubs in der Rückrunde noch alles möglich.