Start-up plant eigenes „Land“ für Komposttoiletten

Anfang des Jahres übersiedelte Öklo-Gründer Niko Bogianzidis mit seinem Team innerhalb von Wolkersdorf. Genauer gesagt erfolgte eine Standort-Zusammenlegung der beiden bisher getrennten Locations am Bahnhof und im Zentrum. Ab sofort wird im neuen Headquarter in der Industriestraße an den Trockentoiletten getüftelt. „In weniger als einem Monat den kompletten Umzug zu bewältigen und all das bei laufendem Geschäft war wirklich eine Leistung von uns. Die Motivation ist aber natürlich auch immer besonders groß, wenn es sich wie in diesem Fall um eine Verbesserung im Sinne von mehr Platz und besseren Rahmenbedingungen handelt“, zeigt sich Chef Bogianzidis stolz. Der neue Standort ist im Vergleich zu den bisherigen beiden Locations um fast ein Drittel größer.