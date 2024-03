Russin erschlich sich Sozialleistungen

Angeklagte bekennt sich schuldig und ist reuig

Am Mittwoch wurde der 52-Jährigen am Landesgericht Feldkirch der Prozess wegen gewerbsmäßigen schweren Betrugs gemacht. „Ich bekenne mich schuldig“, übernimmt die Angeklagte die volle Verantwortung. Allerdings habe sie nicht gewusst, dass sie ihre Einkünfte dem Amt hätte melden müssen. Trotzdem erklärt sich die Russin bereit, den Schaden im Rahmen ihrer Möglichkeiten wiedergutzumachen. Was auch ihr Verteidiger Toni Jakupi ins Treffen führt: „Meine Mandantin hat bereits mit der Rückzahlung begonnen, wenngleich sich der Betrag mit 30 Euro noch in Grenzen hält.“