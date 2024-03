Wohin auf Urlaub?

Der Urlaub, bekanntlich die schönste Zeit des Jahres, beginnt mit der Vorfreude und dem Gustieren. Doch wohin soll die Reise 2024 gehen? Die Welt ist so vielfältig, schön und bunt. Ein chinesisches Sprichwort sagt, eine Reise beginnt mit dem ersten Schritt–dem zur Ferien-Messe Wien, wo sich alles um die Reiseträume der Besucher dreht. Mehr als 350 Aussteller aus knapp 60 Ländern machen von 14. bis 17. März 2024 Lust aufs Verreisen. Alle fünf Kontinente sind vertreten, Partnerland ist Tschechien. Natürlich gibt es auch ganz viele nationale Aussteller, schließlich ist Österreich als Urlaubsland für Österreicher immer an erster Stelle. Das ist auch ein guter Grund, um jede Woche im Reiseteil der „Kronen Zeitung“ eine besonders schöne Region unseres Landes vor den Vorhang zu holen. Diesmal begeben wir uns nach Salzburg, wo die Berge und die traumhafte Natur des Nationalparks Hohe Tauern die perfekte Kulisse für einen Urlaub sind. Heute lesen Sie an dieser Stelle über Zell am See–Kaprun, und um 17.35 Uhr können Sie Sasa Schwarzjirg auf ORF 2 in diese Gegend begleiten.