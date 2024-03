Nach 10 Jahren Pause: Weltmeister feiert Comeback

Disziplinwechsel: Boxen statt Thaiboxen

Und eine besondere Herausforderung wird es sicherlich auch deshalb sein, weil es nicht in seiner Paradedisziplin, dem Thaiboxen, sondern im Boxen stattfinden wird. „Im Thaiboxen habe ich alles erreicht, was man erreichen kann“, so der mehrfache Weltmeister über seinen Disziplinen-Wechsel. „Jetzt möchte ich es mit Boxen probieren.“ Dabei nehme er natürlich jede Hilfe an und werde sich intensiv mit dem Trainerteam des Boxclub Bounce vorbereiten. Merzas Familie sieht den ehrgeizigen Plänen mit gemischten Gefühlen entgegen. „Aber sie kennen mich natürlich. Was ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe …“, lächelt der Ex-Weltmeister, der es kaum erwarten kann, nach 10 Jahren Pause erneut in den Ring zu steigen und das Adrenalin zu spüren. „Meine Frau Ines und mein Sohn werden mich natürlich anfeuern. Aber sie haben mir schon jetzt eine Sache aufgetragen: Papa, tu dir bitte nicht weh!“