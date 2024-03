ÖFB in EM-Quali gegen Deutschland, Island & Polen

In bisher drei Duellen mit dem Weltranglistensechsten und Rekord-Europameister schaute noch nichts Zählbares heraus. 2016 (2:4) und 2018 (1:3) gab es in Auswärts-Tests Niederlagen. Auch mit den Isländerinnen bekamen es Kapitänin Sarah Puntigam und Co. in der jüngeren Vergangenheit zu tun. Im Juli 2023 ging ein Test in Wiener Neustadt mit 0:1 verloren. Viel positiver sind dafür die Erinnerungen an die EM 2017, als auf dem Weg ins Halbfinale zum Abschluss der Gruppenphase ein klarer 3:0-Sieg eingefahren wurde. „Gegen Island erwarten wir uns ein Duell auf Augenhöhe, wenngleich wir im vergangenen Jahr ein freundschaftliches Duell knapp mit 0:1 verloren haben“, sagte die ÖFB-Teamchefin.