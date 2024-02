ÖFB-Frauen erkämpfen Remis gegen Dänemark

Gutes Gefühl vor EM-Quali

Nach Wiederbeginn änderte sich wenig am Spielgeschehen, Dänemark blieb gefährlicher. Pal konnte mit einer Großtat im 1:1-Duell mit Harder noch in den Corner retten (50.). Zwei Minuten danach vollendete die Clubkollegin von Zadrazil in München nach Thögersen-Stangelpass vom Fünfer ins lange Eck. In der Folge war der WM-Achtelfinalist etwas näher am Sieg dran, konnte den aber nicht mehr einfahren. Für Österreich blieb ein gut angetragener und gehaltener Höbinger-Freistoß (89.) die einzige wirklich gute Möglichkeit in der zweiten Hälfte.