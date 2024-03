DFB-Team „am Boden“: Welche Spieler zittern müssen

Die letzten EM-Tests

Die letzten Testspiele Deutschlands vor der Kader-Nominierung für die EURO stehen am 23. März in Frankreich und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande an. Bei der EM trifft die DFB-Auswahl als Gastgeber in der Gruppe auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Einige prominente Namen werden dann wohl nicht mehr dabei sein.