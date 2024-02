DFB-Coach Nagelsmann enthüllt Familiengeheimnis

„Ich musste schwerwiegende Entscheidungen treffen“

Die Zeit nach dem Verlust habe ihn geprägt. „Ich war Anfang zwanzig, musste mich auf einmal um die Familie kümmern, die ganzen Versicherungen regeln. Alltagsdinge eben, an die man in dem Alter eigentlich keinen Gedanken verschwendet“, sagte Nagelsmann. „Ich musste schwerwiegende Entscheidungen treffen, auch um meine Mutter zu entlasten, die auf einmal in einem großen Haus ohne ihren Partner wohnte. Mit all ihren Erinnerungen.“ Solche Entscheidungen hätten eine andere Dimension als Fragen danach, „ob nun der eine oder der andere Stürmer von Beginn an spielt“. Er sei schneller erwachsen geworden.