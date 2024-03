„Ich sah die Wut in den Augen dieser Burschen“

Auf böse Blicke folgten Handgreiflichkeiten

Letzteres ist dem Innsbrucker vor wenigen Tagen widerfahren. Wie berichtet, wurde der 62-Jährige am vergangenen Mittwoch im Bereich der Bushaltestelle Pauluskirche in der Reichenau von Jugendlichen attackiert. „Vier, fünf Burschen standen zusammen. Man kam nicht an ihnen vorbei. Als ich sie aufforderte, auf die Seite zu gehen, ging es auch schon los“, schildert Klausner, „,Oida, wos wüst’ hat einer zu mir gesagt. Ich sah die Wut in den Augen der Burschen.“