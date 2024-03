Schwangere (22) von Freund ins Spital geprügelt

Bereits in Vergangenheit gewalttätig

Die junge Frau konnte in ein Lokal flüchten und dort die Polizei verständigen. Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 26-Jährigen in der Wohnung antreffen und diesen in weiterer Folge wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung vorläufig festnehmen.