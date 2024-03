Rote Karte für Aggressionen im Nachwuchsfußball

Freude am Kicken muss im Vordergrund stehen

Umso wichtiger seien Gegenstrategien wie die eingangs beschriebenen Trainings von Michaela Gosch und ihrem Team. „Man muss sich immer fragen: Was lebe ich den Kindern vor, wenn ich mich am Spielfeldrand daneben benehme? Wie wirkt sich das auf deren Sozialisation außerhalb des Spielfelds aus? Da können sehr negative Verhaltensstrukturen entstehen - und da wollen wir ansetzen und zeigen, wie es anders geht“, sagt sie. Denn bei einer Sache sind sich alle, mit denen die „Krone“ gesprochen hat, einig: Im Vordergrund steht die Freude der jungen Kicker und Kickerinnen am Sport. Und dafür müssen sich alle an die Regeln halten, auch außerhalb des Spielfeldes.