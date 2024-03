Segeln: Vadlau/Mähr als Zehnte im Medal Race!

„Es flutscht noch nicht so, wie es flutschen soll!“

„Wir hatten heute nichts zu verlieren, gingen auf vollen Angriff. Im ersten Race ist uns das ganz gut gelungen. In der zweiten Wettfahrt ist uns der Start nicht aufgegangen“, sagte Steuerfrau Vadlau. „Es flutscht noch nicht so, wie es flutschen soll. Wir sind aber guter Dinge, dass wir das bis Marseille hinbekommen.“ Dort findet im Sommer die olympische Regatta statt.