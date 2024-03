Lorenz-Böhler-Aus: Und hinter mir die Sintflut

Spital in Raum-Zeit-Falte

„Das über 50 Jahre alte Gebäude erfordert bau- und brandschutztechnische Maßnahmen, die weder kurzfristig noch im laufenden Betrieb umsetzbar sind“, heißt es von der AUVA. Und so muss das Spital wohl oder übel in einer Raum-Zeit-Falte stehen, denn anders ist es nicht zu erklären, dass das Lorenz Böhler – jahrelang unbemerkt – quasi über Nacht zum Sanierungsfall geworden ist. Auch die Spitalleitung selbst wird für ihre Art des Umgangs mit Mitarbeitern wohl nicht zum Kommunikator des Jahres 2024 ernannt. Leidtragende der Hinter-mir-die-Sintflut-Mentalität: Patienten und Mitarbeiter.