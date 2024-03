St. Petersburg: Drohne in Wohnhaus explodiert

Bei einer Explosion an einem fünfgeschoßigen Wohnhaus in der russischen Millionenmetropole St. Petersburg sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden. Örtliche Medien berichteten, dass eine Drohne detoniert sei. Gouverneur Alexander Beglow sprach nur von einem „Vorfall“, er versprach den Bewohnern der beschädigten Wohnungen Hilfe.