Maskierte überfielen Sportgeschäft mit Machete

Einige Kunden im Geschäft

Nach der Tat flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung Seggauberg. In der Nähe des Geschäfts konnte die Kleidung, die die beiden bei dem Überfall trugen, sichergestellt werden. Während des Vorfalls befanden sich einige Kunden und weitere Angestellte in dem Geschäft, verletzt wurde niemand.