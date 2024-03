Trotz Tauwetters: Retter stehen im Dauereinsatz

„Verletzter band sich Fuß ab“

Aufgrund seiner Erfahrung war ihm das absolut bewusst. Deshalb band er sich selbst den Fuß ab. Hinzu kam, dass kein Handynetz zur Verfügung stand und so erst eine Stunde später die Einsatzkräfte alarmiert werden konnten. „Weil der Wind so stark war, konnte auch kein Hubschrauber starten“, erinnert sich Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner an den fordernden Einsatz zurück. Erst 3,5 Stunden später erreichten die Helfer den Schwerstverletzten. Was dem 45-Jährigen in dieser Situation zugute kam, war die vorherrschende Kälte. Dadurch zogen sich die Gefäße zusammen, die Blutung wurde eingedämmt. „Sonst wäre es vermutlich zu spät gewesen“, resümiert der erfahrene Alpinpolizist. Zum Glück hatte sich auch der Wind etwas gelegt, so konnte am Abend endlich der Helikopter abheben und den Mann zum Krankenhaus fliegen.