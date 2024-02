„Kein Wundermittel, die Hax‘n brauchst‘ trotzdem“

Wegen Sommer-Olympia endet die Rundfahrt erstmals in der mehr als 120-jährigen Geschichte nicht in Paris. Die Veranstalter haben sich für das Finale an der Côte d’Azur sogar einen Knüller einfallen lassen. 35 Jahre nach dem legendären Showdown, in dem US-Profi Greg Lemond noch um acht Sekunden Frankreichs Rad-Liebling Laurent Fignon den Tour-Sieg wegschnappte, wird die Schluss-Etappe wieder ein Einzelzeitfahren sein.