ÖFB-Frauen kassieren gegen England ein Debakel

Die Engländerinnen dominierten das Spiel bei Nieselregen an der Südspitze Spaniens von Beginn an. ÖFB-Schlussfrau Manuela Zinsberger ließ nach zwei Minuten einen haltbaren Versuch von Topstar Beth Mead aus, ihre Arsenal-Kollegin Alessia Russo staubte zum 1:0 ab (3.). Ein Schuss von Grace Clinton klatschte an die Stange (15.). Vier Minuten später gelang der Debütantin per Kopf nach Flanke von Lauren Hemp in ihrem ersten Länderspiel der erste Treffer.