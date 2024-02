Desaströs! ÖFB-Frauen wollen aus Klatsche lernen

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam will den Kopf nach einer historischen 2:7-Pleite gegen England nicht in den Sand stecken. Teamchefin Irene Fuhrmann experimentierte am Freitag im Test gegen die Europameisterinnen mit einem veränderten Pressingverhalten. Heraus kam die höchste Niederlage in der Länderspiel-Geschichte der ÖFB-Frauen. Bereits am Mittwoch (16.30 Uhr/live ORF Sport +) gegen Dänemark besteht im Trainingsquartier in Marbella die Chance auf Wiedergutmachung.