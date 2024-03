„Dieser Krieg wird nicht in der Ukraine enden“

„Krone“:Herr Königshofer, wie fühlt es sich heute an, wenn Sie an diesen Tag denken?

David Königshofer: Wir hatten schon zwei Taschen bereitgestellt und dann, als wir die ersten Bombendetonationen gehört haben, das Wichtigste noch schnell in einige Mistsackerln gestopft. Dann bin ich zur Botschaft, und so konnten wir in einem Konvoi mit dem Botschafter selbst und einigen Mitarbeitern über Polen flüchten. Das hat Angst, Panik und natürlich eine tiefe Traurigkeit bei uns ausgelöst.