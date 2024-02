Europas Verlage fordern 2,1 Mrd. Euro von Google

In Frankreich verurteilten die Wettbewerbshüter Google 2021 zu einer Strafe von 220 Millionen Euro und argumentierten, Google habe seine Machtposition am Online-Werbemarkt genutzt, um seine eigenen proprietären Technologien gegenüber Mitbewerbern besser zu stellen. Damit verzerre man den Online-Werbemarkt und bringe in einer Zeit der rapiden Transformation die darauf angewiesene europäische Verlagsbranche um Einnahmen. Google gelobte Änderungen: „Wir sind der Meinung, dass wir wertvolle Dienstleistungen anbieten und im Wettbewerb stehen. Dennoch sind wir bestrebt, proaktiv mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Verbesserungen an unseren Produkten vorzunehmen“, hieß es in Googles Reaktion.