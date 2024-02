Prozess: Ex-Politiker ergaunerte sich Privatflüge

Große Veranstaltungen ist ein ehemaliger BZÖ-Stadtparteiobmann aus Kärnten vermutlich gewohnt – am morgen wird er allerdings am Landesgericht Klagenfurt im größten Verhandlungssaal in unrühmlicher Rolle Platz nehmen: Der 26-Jährige ist wegen schweren Betruges angeklagt, nachdem er unter anderem 24 Privatflüge und 28 Hotelübernachtungen ohne entsprechende Zahlungen durchgeführt hat, wie es in der Anklage heißt.