Doppelmörder aus Wien richtete sich selbst

Nach der Tötung einer Mutter (51) und ihrer 13-jährigen Tochter in Wien-Landstraße - sie wurden erwürgt - wurde nun der tatverdächtige Ehemann und Vater tot aufgefunden. Er dürfte sich auf slowenischem Staatsgebiet in einem Wald erhängt haben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurde der Leichnam bereits am vergangenen Samstag, also einen Tag nach der Bluttat in Wien, entdeckt.