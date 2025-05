Nach Wien-Wahl: Machtpoker um Top-Jobs bei der SPÖ

Kathrin Gaál wird nicht Landtagspräsidentin. Was vor der Wahl noch heiß diskutiert wurde, dürfte sich in Luft auflösen. Die Wohnbaustadträtin scheint nicht besonders heiß auf den Job zu sein, will lieber ihr Ressort behalten, wie es heißt. Nach dem Ruhestand von Ernst Woller steht er nun hoch im Kurs: Gewerkschafter Christian Meidlinger, der ja schon zweiter Landtagspräsident ist. In Stein gemeißelt ist das noch nicht.