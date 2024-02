Der GAK plant schon konkret für das neue Abenteuer

Kapitän Perchtold muss mit Grippe passen, dafür feiert Markus Rusek sein Comeback - als weiterer Stabilisator neben Thorsten Schriebl, über den Sportchef Didi Elsneg sagt: „Ein kompletter Spieler mit vielen Ballkontakten, ruhig an der Kugel, stark in der Balleroberung, gut bei Standards. Ein moderner Sechser, der mich an Xaver Schlager erinnert. Er hat sich auch physisch enorm entwickelt.“ Eine Verlängerung Schriebls soll dem Vernehmen nach nur noch Formsache sein. Damit würde ein nächstes Puzzleteil ins „Bundesliga-Bild“ beim GAK fallen, der jetzt schon 14 Spieler für die nächsten ein oder zwei Jahre an den Klub gebunden hat.