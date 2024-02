Chats und Co.: Druck auf Justizministerin nimmt zu

Nun erhöht die Rechtsanwaltskammer den Druck. „Wir sind in den Reformprozess leider nicht eingebunden“, sagt Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertages (ÖRAK). Man sorgt sich, die Reform könnte verschleppt werden - angesichts der Erfahrungen der letzten Zeit und anstehender Wahlkämpfe. Die Anwälte übermitteln einen Forderungskatalog via „Krone“ an Justizministerin Alma Zadić (Grüne), basierend auf einem Gutachten der Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes. Einige Punkte: