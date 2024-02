Jetzt sucht Bruck die Tennis-Stars von morgen

Dazu übernehmen Rettl und Schmidt die Tennisschule auf der Anlage des ESV‐Tennis Bruck von Lukas Labitsch, der seit 2015 das Nachwuchszentrum leitete. Durch die ehemaligen Spitzenspieler und heutigen international erfolgreichen Trainer werden in Bruck sowohl Leistungssport als auch Breitensport bestmöglich abgedeckt. Mit Mrkvicka steht ihnen ein ausgewiesener Profi in Sachen Athletik, Koordination und Konditionstraining zur Seite. „Wir haben uns entschieden, den Weg auf privater Initiative zu gehen, weil wir überzeugt sind, dass wir mit unseren Partnern Bruck zu einem österreichweit anerkannten Trainingsstandort machen können“, meint Rettl, der im Laufe seiner Trainerkarriere u.a. in der Südstadt bei Günter Bresnik tätig war und vor einigen Jahren nach Kindberg und Bruck zurückkehrte.