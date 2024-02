Gemeindebund: Johannes Pressl ist neuer Präsident

„Boden sparen mit Hausverstand“

Die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden und den Gemeinden will er wie folgt anlegen: „Einbinden, aber nicht einmischen.“ Was den Bodenverbrauch anbelangt, meinte Pressl: „Wir wollen und wir müssen Boden sparen, aber mit kommunalem Hausverstand.“ Dabei schwebt ihm vor, Leerstand und brachliegende gewidmete Grundstücke zu mobilisieren bzw. Ortskerne zu verdichten. In Betracht gezogen werden sollten auch höhere finanzielle Anreize für den Umbau von Einfamilienhäusern und den Einbau einer zweiten Wohneinheit.