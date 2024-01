„Breite Zustimmung“ für Pressl als neuen Präsident

Pressl gilt aber als kompetenter Saubermann, der auch den von gleich mehreren Ländern geforderten Generationenwechsel verkörpern würde. Im Jahr 2021 ist er Alfred Riedl als Landespräsident in Niederösterreich nachgefolgt. Im Februar dürfte er ihn zum zweiten Mal beerben. Riedl selbst dürfte einer etwaigen Abwahl eher gelassen gegenüberstehen. Seit seinem Interview in der „Krone“, in dem er einen Rücktritt ausschloss und seine Parteikollegin Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Kritik an ihm kritisierte, äußerte sich der Präsident nicht mehr öffentlich. Er kündigte aber an, die Prüfung seiner Deals durch den Landesrechnungshof abwarten und sich mit den Ergebnissen in der Hand vor seinen Kollegen im Gemeindebund erklären zu wollen. Laut Informationen der „Krone“ dürften die Ergebnisse bald vorliegen.