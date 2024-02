Glasner „erinnert einiges an die Zeiten in Ried“

„Krone“:Essen, Linksverkehr, Wetter oder die kurze Spiel-Vorbereitung: Was, Herr Glasner, machte Ihnen bisher in London am meisten zu schaffen?

Oliver Glasner: Es war das Kennenlernen aller Mitarbeiter. Der Betreuerstab von Crystal Palace ist riesig. Die anfangs täglich neuen Gesichter und Namen waren eine Reizüberflutung und große Ablenkungen in einer Phase, in ich wusste: Du hast nur drei Tagen bis zum ersten Spiel, sollst dich auf Fußball und Spieler konzentrieren.