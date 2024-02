LIVE: Inter Mailand führt gegen Lecce

Der Wiener wurde zur Pause für den angeschlagenen Marcus Thuram eingewechselt, brachte viel Schwung und vergab zunächst gute Chancen, ehe er in der 79. Minute per Abstauber erfolgreich war. „Arnautovic verschwendet mindestens drei Torgelegenheiten. Die Fans spornen ihn an und er schafft am Schluss den entscheidenden Treffer“, berichtete die „Gazzetta dello Sport“, und „La Stampa“ ergänzte: „Mit 34 Jahren schießt Arnautovic das wichtigste Tor seiner Karriere, nachdem er einige Chancen vergeben hat. Inters Fans haben ihm alle Fehler verziehen“.