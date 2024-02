„Verrückte Nacht“: Lob für Inter-„Held“ Arnautovic

In der Halbzeitpause kam Marko Arnautovic für den angeschlagenen Marcus Thuram in die Partie - und mit dem Wiener gewann das Offensivspiel der Mailänder an Schwung. Nachdem der Österreicher erst zwei gute Chancen liegen gelassen hatte, war es beim dritten Versuch so weit. Nach einem Schuss von Superstar Lautaro Martinez stand Arnautovic goldrichtig und avancierte zum Matchwinner für Inter.