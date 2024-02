Startelf ruft! Marko Arnautovic ist in aller Munde

Sein Siegestor gegen Atlético Madrid ließ die Anfrage nach dem Trikot mit der Nummer 8 in Inters Fanshop in die Höhe schnellen, die Medien überboten sich in Lobeshymnen für ihn. Marko Arnautovic ist in Italien in aller Munde, die „Gazzetta dello Sport“ zeigte den Angreifer in der einseitigen Reportage „È l’ora di Marko - jetzt ist es Zeit für Marko“ ganz privat.