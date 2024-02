Junge Grazerin braucht Hilfe der „Krone“-Familie

Wenn man daran denkt, was gesunde Kinder alles an Wünschen haben, vom Handy bis zum E-Bike - Anis Eltern wünschen sich für ihres nur ein Gerät, das das Leben ihrer Tochter ein klein wenig einfacher machen würde, finanziell aber einfach nicht drin ist. Wir hoffen so, dass wir den Tausende Euro teuren Spezialständer für Ani finanzieren können. Mit der Hilfe der treuen „Krone“-Familie!