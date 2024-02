Refurbished-Handys: Darauf ist beim Kauf zu achten

Während sich in Barcelona dieser Tage das Who-is-Who der Handybranche trifft, um beim Mobile World Congress sündteure neue Luxus-Smartphones vorzustellen, verlieren europäische Kunden zusehends das Interesse an den neuen Geräten. Aufbereitete Gebrauchtware - „Refurbished“-Geräte - boomt, vor allem in Europa. Krone+ erklärt die ökonomischen und ökologischen Hintergründe - und verrät, worauf Sie beim Kauf achten müssen.