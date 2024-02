Super-Adler Kraft fliegt in Oberstdorf aufs Podest

In der Weltcup-Gesamtwertung hat Kraft seinen Vorsprung auf den Japaner Ryoyu Kobayashi (Tages-Siebenter) auf 229 Zähler ausgebaut. Jan Hörl, der am Samstag 17. wurde, ist Gesamt-Vierter, Hayböck nun neuer Fünfter. Am Sonntag (16 Uhr) geht der zweite Einzelbewerb in Oberstdorf in Szene.